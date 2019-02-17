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إتهام رجل من يافا يتجارة مخدر الهيروين

قدّمت وحدة الدعاوى القضائية في الشرطة - لواء تل أبيب لائحة إتهام شديدة البنود ضد رجل (40 عامًا) من يافا، ونسبت له فيها تهمة تجارة مخدر الهيروين وبيعه لشرطيّ سريّ، كما ورد في بيان صادر عن الشرطة.

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النقب: سقوط طفل عن حصان وحالته متوسطة
أصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من احدى البلدات البدوية في النقب بجروح جرّاء سقوطه عن حصان، مساء اليوم الأحد

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