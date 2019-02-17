اعتقال شاب (22 عامًا) من باقة الغربية بشبهة القيادة ورخصته مسحوبة



ال سيارة التي قادها الشابة في باقة الغربية - تصوير: شرطة اسرائيل

اعتقلت الشرطة عصر اليوم الأحد شابًا من باقة الغربية خلال نشاط لشرطة المدينة في المكان بشبهة القيادة ورخصته مسحوبة، وأفاد الناطق بلسان شرطة الساحل في بيان عمّمه على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"خلال نشاط روتيني في المدينة لاحظ رجال الشرطة سيارة تصدر ضجة غريبة، وعند توقيف سائقها (22 عامًا) للفحص تبيّن أنّه يقود سيارته رغم أنّ رخصته مسحوبة"، بحسب البيان.

واوضحت الشارطة أنّه:"تمّت احالة المشتبه للتحقيق في مركز الشرطة وفي نهايته أعتقل، ومن المقرر عرضه على محكمة الصلح في الخضيرة يوم غد الاثنين للنظر في تمديد اعتقاله"، وفقًا لبيان الشرطة.

إقرا ايضا في هذا السياق: