إصابة عامل (48 عامًا) بجراح بالغة الخطورة بورشة بناء في بيتح تكفا

تمّ نقله الى مستشفى بيلنسون بحالة خطيرة لاستكمال العلاج

أصيب عامل في ورشة بناء بمدينة بيتح تكفا بعد عصر اليوم الأحد، وفقًا لما أورده الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء. وأوضح أنّه:"لدى وصول الطواقم الطبيّة أخبرهم العمال أنّ المصاب موجود في الطوابق العلوية من المبنى، حيث تمّ انزاله بواسطة رافعة وتبيّن أنّ المصاب يعاني من إصابة بالرأس، وعليه عملت الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة على تقديم العلاج الاولي للعامل المصاب (48 عامًا) ومن ثم تمّ نقله الى مستشفى بيلنسون بحالة خطيرة لاستكمال العلاج"، كما ورد في البيان.

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