اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار محلية إصابة عامل بورشة بناء في بيتح تكفا

أخبارNews & Politics

إصابة عامل بورشة بناء في بيتح تكفا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
13

حيفا
غائم جزئ
13

ام الفحم
غائم جزئ
14

القدس
غائم جزئ
16

تل ابيب
غائم جزئ
16

عكا
غائم جزئ
13

راس الناقورة
غيوم متفرقة
13

كفر قاسم
غائم جزئ
16

قطاع غزة
مطر خفيف
12

ايلات
غائم جزئ
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إصابة عامل (48 عامًا) بجراح بالغة الخطورة بورشة بناء في بيتح تكفا

أصيب عامل في ورشة بناء بمدينة بيتح تكفا بعد عصر اليوم الأحد، وفقًا لما أورده الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء.

تمّ نقله الى مستشفى بيلنسون بحالة خطيرة لاستكمال العلاج

أصيب عامل في ورشة بناء بمدينة بيتح تكفا بعد عصر اليوم الأحد، وفقًا لما أورده الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء. وأوضح أنّه:"لدى وصول الطواقم الطبيّة أخبرهم العمال أنّ المصاب موجود في الطوابق العلوية من المبنى، حيث تمّ انزاله بواسطة رافعة وتبيّن أنّ المصاب يعاني من إصابة بالرأس، وعليه عملت الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة على تقديم العلاج الاولي للعامل المصاب (48 عامًا) ومن ثم تمّ نقله الى مستشفى بيلنسون بحالة خطيرة لاستكمال العلاج"، كما ورد في البيان. 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
عاملورشة بناءبيتح تكفا
اعتقال مشتبه من باقة قاد ورخصته مسحوبة
اعتقلت الشرطة شابًا من باقة الغربية خلال نشاط لشرطة المدينة في المكان بشبهة القيادة ورخصته مسحوبة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab