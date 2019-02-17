إتهام رجل (40 عامًا) من يافا يتجارة مخدر الهيروين وبيعه لشرطيّ سريّ

الشرطة في بيانها:
عند تنفيذ عملية البيع مع الشرطيّ السريّ داهم محققو الشرطة المكان واعتقلوا المشتبه
قدّمت وحدة الدعاوى القضائية في الشرطة - لواء تل أبيب لائحة إتهام شديدة البنود ضد رجل (40 عامًا) من يافا، ونسبت له فيها تهمة تجارة مخدر الهيروين وبيعه لشرطيّ سريّ، كما ورد في بيان صادر عن الشرطة.
وذكرت الشرطة في بيانها الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"ضمن نشاطات وحملات الشرطة لمكافحة ظاهرة حيازة وتجارة المخدرات، قام شرطي سريّ بتحديد موعد مع المشتبه الذي تاجر بالمخدرات، واشترى منه عددًا من وجبات مخدر الهيروين بآلاف الشواقل، وعند تنفيذ عملية البيع داهم محققو الشرطة المكان واعتقلوا المشتبه للتحقيق.
لاحقًا، تمّ تمديد اعتقاله المشتبه مرارًا عبر المحكمة، إلى جانب مصادرة سيارته الخاصة التي استخدمها في نشاطات جننائية، ومؤخرًا تمّ تقديم لائحة إتهام ضده بالمخالفات المنسوبة له"، كما ورد من الشرطة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- لائحة إتهام ضد شاب (32 عامًا) بالانتماء إلى حماس وتنفيذ مخالفات أمن دولة
- لائحة إتهام: شقيقان من كفركنا قاما بتهديد عمال بورشة بناء والاعتداء عليهم لفرض الحراسة بالخاوة!
- إتهام شاب (28 عامًا) من قلنسوة باقتحام سيارات والسرقة وتهديد رجال شرطة
- إتهام شاب (33 عامًا) بمحاولة منح رشوة لسجّان من أجل ادخال هواتف نقّالة لحمساويين في سجن مجدو
- أم الفحم: نوّجه أصابع الإتهام الى الشرطة المسّؤولة عن ضبط الأمان
- لائحة إتهام ضد قاتل الشابة آية مصاروة: كودي هرمان اعتدى عليها وقتلها وهي في طريقها لمنزلها
- لائحة إتهام: أب من كسيفة عنّف ابنته على مدار سنوات وضربها وتسبب لها باصابات
- نشر صورًا ومديحًا لنصر الله والأسد: إتهام علي سرحان من نحف بتأييد حزب الله والتحريض على الارهاب
- إتهام شابتين (18 و22 عامًا) من رهط بمهاجمة وضرب فتاة قاصر قرب مدرسة بالمدينة