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القدس: الشرطة تخلي عائلة أبو عصب من منزلها

ذكر سكان من القدس أنّ ظاهرة تسريب العقارات في القدس مستمرة حيث تمّ عقار جديد وعليه قامت الشرطة بإخلاء عائلة أبو عصب من بيتها الكائن في البلدة القديمة في القدس لتمكين جمعية إستيطانية من السكن بداخله، كما قالوا.

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ريال مدريد يسقط في فخ جيرونا 2-1
سقط ريال مدريد مجددًا في فخ الهزيمة وتخسر أمام جيرونا بنتيجة (2-1)، ظهر اليوم الأحد، ضمن الدوري الاسباني

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