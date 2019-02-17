الدوري الاسباني: ريال مدريد يسقط في فخ جيرونا ويخسر بالنتيجة 2-1

سجل كاسيميرو لريال مدريد في الدقيقة 25، بينما سجل لجيرونا ستواني وبورتو في الدقائق 65 و75 على الترتيب

سقط ريال مدريد مجددًا في فخ الهزيمة وتخسر أمام جيرونا بنتيجة (2-1)، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا. وسجل كاسيميرو لريال مدريد في الدقيقة 25، بينما سجل لجيرونا ستواني وبورتو في الدقائق 65 و75 على الترتيب.

وبهذه النتيجة تجمّد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15.



صورة من المباراة

بداية المباراة، شهدت ضغط من الضيوف جيرونا، وتهديدين متتاليين على الأطراف لكن دون أي خطورة صريحة على مرمى كورتوا، في أول 10 دقائق. وأخطر فرصة لريال مدريد، كانت من لوكاس فاسكيز الذي استقبل تمريرة من توني كروس في منطقة جزاء الخصم، وبمجهود فردي مر من الدفاع وسدد لكن الحارس ياسين بونو تألق في التصدي لتسديدته في الدقيقة 16.

وجاء الرد سريعًا من جيرونا، ومن هجمة مرتدة مميزة وصلت الكرة إلى ستواني الذي سدد بقوة على يمين الحارس كورتوا والذي تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 18.

وأهدر أسينسيو فرصة تسجيل الهدف الأول للميرنجي، حيث مرر له راموس كرة في منطقة الجزاء، لكنه سدد برعونة، ليتصدى لها حارس جيرونا ياسين بونو بسهولة في الدقيقة 21. وافتتح البرازيلي كاسيميرو التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة 25، وأرسل الألماني توني كروس كرة عرضية من الجبهة اليمنى، حولها كاسيميرو برأسية أقصى يمين حارس جيرونا ياسين بونو.

وحاول مارسيلو مضاعفة النتيجة للميرنجي، حيث انطلق وسدد كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى حارس جيرونا ياسين بونو في الدقيقة 39. وعلى الجانب الآخر، سدد قائد جيرونا جرانيل تسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لحارس ريال مدريد كورتوا في الدقيقة 40. واستمرت محاولات الملكي لمُضاعفة النتيجة، وانطلق الفرنسي كريم بنزيما على الجبهة اليمنى، وصوب بقوة، لكن الحارس ياسين بونو تصدى للكرة ببراعة شديدة في الدقيقة 41. وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد، حيث فشل جيرونا في تسجيل التعادل قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، قرر إيزيبيو مدرب جيرونا الدفع بأليكس جارسيا بدلا من بونس، وأنتوني لوزانو بدلا من بورو، وأخيرًا فيرنانديز بدلا من بورتو. وعلى الجانب الآخر، قرر سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الدفع بفينيسيوس جونيور بدلا من لوكاس فاسيكز، ثم جاريث بيل بدلا من أسينسيو، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من سيبايوس. وأهدر أليكس جارسيا لاعب جيرونا فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59، حيث كان أمام المرمى وسدد بقوة لترتفع الكرة أعلى مرمى كورتوا. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لجيرونا، بعدما لمس المدافع سيرجيو راموس الكرة في منطقة الجزاء، ونفذها ستواني بنجاح على يسار الحارس كورتوا في الدقيقة 65. وحرم القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد، كريستيان بورتو مهاجم جيرونا من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71.

واقتنص بورتو الهدف الثاني لجيرونا، في الدقيقة 75، حيث سدد لوزانو كرة قوية تصدى لها حارس ريال مدريد كورتوا، قبل أن ترتد أمام قدمي بورتو الذي أسكنها في الشباك. وسعى البديل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، تعديل النتيجة، وانطلق بمجهود فردي وسدد كرة لكن مرت أعلى مرمى جيرونا في الدقيقة 77.

وتألق ياسين بونو حارس مرمى جيرونا في التصدي لتسديدة من الويلزي جاريث بيل مهاجم الملكي في الدقيقة 85. وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه سيرجيو راموس، بسبب تدخله على ألكالا لاعب جيرونا. وتقدم الحارس كورتوا وسدد كرة رأسية على مرمى جيرونا، في الدقيقة 95، لكنها مرت بجانب المرمى، ليتلقى الملكي الهزيمة السابعة له هذا الموسم.

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