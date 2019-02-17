غضب في القدس من تسريب العقارات: الشرطة تخلي عائلة أبو عصب من منزلها في البلدة القديمة

فيديو من البلدة القديمة في القدس اليوم

ذكر سكان من القدس أنّ ظاهرة تسريب العقارات في القدس مستمرة حيث تمّ عقار جديد وعليه قامت الشرطة بإخلاء عائلة أبو عصب من بيتها الكائن في البلدة القديمة في القدس لتمكين جمعية إستيطانية من السكن بداخله، كما قالوا.

هذا وتسود حالة من الغضب الشديد لدى اوساط كثيرة من السكان الذين نادوا بالكف عن بيع عقارات عربية مقدسية، محذرين من هذه الخطوات التي تهدف الى الإستيلاء على البيوت العربية. ويشار الى أنّ ظاهرة تسريب العقارات العربية في القدس ليهود تنتشر وتتزايد في الآونة الأخيرة وهو ينادي سكّان البلدة القديمة للكف عنه ووقفه.

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