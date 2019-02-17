اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب جامعات / مدارس اخبار المدارس حولون: افتتاح معرض للتّخصّصات التكنولوجيّة

جامعات / مدارسStudents

حولون: افتتاح معرض للتّخصّصات التكنولوجيّة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
10

حيفا
سماء صافية
10

ام الفحم
سماء صافية
12

القدس
غائم جزئ
15

تل ابيب
غيوم متناثره
14

عكا
سماء صافية
10

راس الناقورة
سماء صافية
10

كفر قاسم
غائم جزئ
15

قطاع غزة
غيوم متفرقة
14

ايلات
غائم جزئ
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

وزارة التّربية: غدا افتتاح المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون

يُفتتح غدًا الاثنين المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون بمشاركة 40 ألف طالب


صور من وزارة التّربية

40 ألف طالب يتعلّمون في 300 مدرسة من مجدل شمس حتّى ايلات سيزورون معرض التّخصّصات التكنولوجيّة الكبير التّابع لوزارة التّربية

 وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن كمال عطيلة، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي، جاء فيه ما يلي:"يُفتتح غدًا الاثنين المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون: تكنولوجيا لتدمير أنفاق، رجال آليّون في قاع البحر، برامج للطائرات ، برامج دفاعيّة في حالة هجوم سايبر!
40 ألف طالب يتعلّمون في 300 مدرسة من مجدل شمس حتّى ايلات سيزورون معرض التّخصّصات التكنولوجيّة الكبير التّابع لوزارة التّربية، وخلال المعرض ستمنح الوزارة 32 شهادة تكريم لمعلّمين متفوّقين و 17 شهادة لمدرسة متفوّقة بموضوع التّاهيل المهني".

وأضاف البيان:"الطلاب سيلتقون في المعرض مع سلاح الجو ، قوات اليابسة والاستخبارات ، سلاح البحريّة وغيرها للتعرّف على أحدث المعدّات والأجهزة التكنولوجيّة اضافة لعشرات الشّركات التكنولوجيّة الرّائدة في البلاد والعالم.


وقال مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب:"معرض التّخصّصات التكنولوجيّة هو نقطة الانطلاق لاكتشاف مهنة المستقبل ، الوزارة تعرض أمام الطلاب عشرات التّخصّصات التكنتولوجيّة بهدف فتح الآفاق أمام الطلاب مستقبلا للعمل في هذه المجالات . نحن نريد أن تبقى الدّولة رائدة وعلى مستوى عالمي بكل ما يتعلّق بالقدرة التكنولوجيّة الرّائدة وأهم شيىء لتحقيق هذا الهدف هو الاستثمار الكبير في القوى البشريّة واعداد كوادر مهنيّة متميّزة تبقي الدّولة في الطليعة".

واختتم البيان:"يبدأ المعرض غدا 18.2.2019 ويستمر لغاية 21.2.2019 وسيشارك فيه نحو 40 ألف طالب من الصّفوف التّاسعة وذلك قبيل اختيار الطلاب التّخصّص التكنولوجي بهدف كشفهم لجميع التّخصّصات. في هذا المعرض سيتم تكريم معلّمين ومؤسّسات متميّزة يشمل المجتمع العربي.
معلّمون متفوّقون :
المربّي نشأت محسن وهو مدرّس في مدرسة ثانويّة العلوم والتكنولوجيا - باقة الغربيّة ، المربّي عبد الملك وتد من ثانويّة جث ، المربيّة سهير مشرقي من مدرسة الجليل النّاصرة ، المربّي سعيد شامي من المركز التكنولوجي في أورط عكا ، المربّية رائدة ريناوي من راهبات الفرانسيسكان والمربيّة رفقه شامي من مدرسة الخوارزمي طمره .
مؤسّسات متميّزة :
المدرسة الأرثوذكسيّة في حيفا ، عتيد الأهليّة أم الفحم والشّاملة المشيرفه في طلعة عارة"، إلى هنا البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
وزارة التّربية معرض حولوناتّخصّصات التكنولوجيّة
ادارة صندوق المرضى كلاليت تعد بتعيين عرب بمناصب رفيعة
في أعقاب قيام صندوق المرضى العام (كلاليت) مؤخرًا بتعيين عدد من الأشخاص بمناصب إدارية رفيعة من بينها مدراء للواء دان – بيتح تكفا ولواء حيفا والجليل الغربي ولواء الشمال

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab