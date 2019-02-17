وزارة التّربية: غدا افتتاح المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون



صور من وزارة التّربية

40 ألف طالب يتعلّمون في 300 مدرسة من مجدل شمس حتّى ايلات سيزورون معرض التّخصّصات التكنولوجيّة الكبير التّابع لوزارة التّربية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن كمال عطيلة، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي، جاء فيه ما يلي:"يُفتتح غدًا الاثنين المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة في حولون: تكنولوجيا لتدمير أنفاق، رجال آليّون في قاع البحر، برامج للطائرات ، برامج دفاعيّة في حالة هجوم سايبر!

40 ألف طالب يتعلّمون في 300 مدرسة من مجدل شمس حتّى ايلات سيزورون معرض التّخصّصات التكنولوجيّة الكبير التّابع لوزارة التّربية، وخلال المعرض ستمنح الوزارة 32 شهادة تكريم لمعلّمين متفوّقين و 17 شهادة لمدرسة متفوّقة بموضوع التّاهيل المهني".

وأضاف البيان:"الطلاب سيلتقون في المعرض مع سلاح الجو ، قوات اليابسة والاستخبارات ، سلاح البحريّة وغيرها للتعرّف على أحدث المعدّات والأجهزة التكنولوجيّة اضافة لعشرات الشّركات التكنولوجيّة الرّائدة في البلاد والعالم.



وقال مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب:"معرض التّخصّصات التكنولوجيّة هو نقطة الانطلاق لاكتشاف مهنة المستقبل ، الوزارة تعرض أمام الطلاب عشرات التّخصّصات التكنتولوجيّة بهدف فتح الآفاق أمام الطلاب مستقبلا للعمل في هذه المجالات . نحن نريد أن تبقى الدّولة رائدة وعلى مستوى عالمي بكل ما يتعلّق بالقدرة التكنولوجيّة الرّائدة وأهم شيىء لتحقيق هذا الهدف هو الاستثمار الكبير في القوى البشريّة واعداد كوادر مهنيّة متميّزة تبقي الدّولة في الطليعة".

واختتم البيان:"يبدأ المعرض غدا 18.2.2019 ويستمر لغاية 21.2.2019 وسيشارك فيه نحو 40 ألف طالب من الصّفوف التّاسعة وذلك قبيل اختيار الطلاب التّخصّص التكنولوجي بهدف كشفهم لجميع التّخصّصات. في هذا المعرض سيتم تكريم معلّمين ومؤسّسات متميّزة يشمل المجتمع العربي.

معلّمون متفوّقون :

المربّي نشأت محسن وهو مدرّس في مدرسة ثانويّة العلوم والتكنولوجيا - باقة الغربيّة ، المربّي عبد الملك وتد من ثانويّة جث ، المربيّة سهير مشرقي من مدرسة الجليل النّاصرة ، المربّي سعيد شامي من المركز التكنولوجي في أورط عكا ، المربّية رائدة ريناوي من راهبات الفرانسيسكان والمربيّة رفقه شامي من مدرسة الخوارزمي طمره .

مؤسّسات متميّزة :

المدرسة الأرثوذكسيّة في حيفا ، عتيد الأهليّة أم الفحم والشّاملة المشيرفه في طلعة عارة"، إلى هنا البيان.

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