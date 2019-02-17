ام الفحم: أسبوع الحذر على الطرق في مدرسة افاق



صور من الفعاليات

تضمن أسبوع الحذر فعاليات متنوعة كدمج موضوع الحذر في المواضيع المدرسية كاللغات، التربية الإسلامية، العلوم، الفنون وغيرها

وصل إلى موقع العرب زصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:"نظمت مدرسة افاق بالتعاون مع قسم الامان والحذر على الطرق في بلدية ام الفحم أسبوع الحذر على الطرق وتوج بيوم القمة، بحضور الأهالي وعدد من الضيوف الكرام الذين شاركوا بفعاليات وورش عمل لامنهجية تهدف إلى تذويت القيم المرورية لدى الطلاب، ورفع مستوى الوعي لديهم، حيث ركزت الفعاليات على قيمة ال حياة الانسانية والمحافظة عليها من خلال اخذ كافة التدابير المرورية والحيطة والحذر أثناء تواجدهم في الشارع.

تضمن أسبوع الحذر فعاليات متنوعة كدمج موضوع الحذر في المواضيع المدرسية كاللغات، التربية الإسلامية، العلوم، الفنون وغيرها. بالإضافة الى ورشات عمل من ابداع الطلاب حيث تخصص كل صف في موضوع من مواضيع الحذر وعرض ابداعاته في زاوية الصف".

وزاد البيان:"في نهاية الأسبوع كان اليوم التتويجي الذي كان بعرافة الطالبتين حلا جبارين وملك اغبارية. افتتح اليوم بآيات من الذكر الحكيم تلتها على مسامعنا الطالبة ليان اغبارية. ثم رحب مدير المدرسة الأستاذ خالد محاجنة بالحضور وركز على أهمية موضوع الحذر للمدرسة، ونوه ان مدرسة افاق تولي موضوع الأمان والسلامة على الطرق اهتماما بالغا وتسعى جاهدة إلى زيادة الوعي بأهمية الوقاية والحذر عند استعمال الشارع، وذلك من خلال تخصيص حصص صفية أسبوعية وتنظيم الفعاليات اللا-منهجية لإثراء الطلاب نحو سبل الوقاية والحذر واحترام النظم والقوانين. ثم كانت كلمات الضيوف الكرام.

بداية بكلمة رئيس البلدية الدكتور سمير صبحي والذي ركز بدوره على أهمية موضوع الحذر والامن والسلامة، خاصة لدى السائقين الجدد من الطلاب، كما وشدد على دعمه وتشجيعه لمثل هذه الفعاليات اللامنهجية القيمة. ومن خلال هذا اليوم تم تكريم رئيس البلدية د. سمير صبحي وتم تكريمه بتقديم درع المدرسه ممثلة بطاقم المدرسه والطلاب وجمهور الأهالي .

ثم كانت كلمة الأستاذ والمربي والمرشد خضر جبارين الذي أكد على أهمية موضوع الحذر في وزارة التربية والتعليم وضرورة استمرار الفعاليات اللامنهجية في هذا الموضوع على مدار العام الدراسي. كما والقى السيد خضر اغبارية المسؤول الإقليمي عن موضوع الحذر على الطرق كلمة أشار فيها الى اخر احصائيات حوادث السير في الوسط العربي مشددا على أهمية تكاثف الجهود لرفع مستوى الوعي المجتمعي لهذا الموضوع. واختتم الكلمات السيد نايف محاجنة الذي ركز على أهمية فعاليات الحذر اللامنهجية للطلاب والأهالي ومساهمتها في تنشئة جيل واع وقيادي قادر على احداث التغيير المنشود.

ثم قدمت الطالبة حلا جبارين انشودة "الدور على مين"، من تأليفها ومن ارشاد المعلمة سهاد جبارين، والتي روت فيها قصة صديقتها التي فقدت اخاها في حادث طرق اليم. ثم توجه الحضور للمشاركة في المحطات بإدارة مركز حواس ام الفحم وهي: محطة التوعية حول مخاطر الكحول، محطة التوعية حول أهمية حزام الأمان ومحطة مسابقة دولاب الحظ. واختتم اليوم بعرض مسرحية "ال سيارة " التي عرضها مسرح الفرح من البقيعة. وبهذه المناسبة تتقدم ادارة مدرسة افاق وطاقم الحذر على الطرق بجزيل الشكر والعرفان لبلدية ام الفحم على دعمهم المادي والمعنوي وحضورهم المميز ومساهمتهم الفعالة لإنجاح هذا اليوم. كما وتتقدم المدرسة بالشكر لمركز حواس الذي أثرى اليوم التتويجي بفعاليات مميزة ومسرح الفرح الذي عرض مسرحية هادفة جذبت اهتمام الطلاب وغرس من خلالها مفهوم الامن والسلامة والمسؤولية الشخصية. كما وتتقدم مركزة موضوع الحذر دعاء طاهر-جبارين ومركزة التربية الاجتماعية نسرين مدلج-محاجنة بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا اليوم من إدارة، معلمين ومعلمات، طلاب وحضور كرام بارك الله بجهودكم جميعا وجزاكم الله كل خير"، إلى هنا البيان.

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