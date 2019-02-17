حيفا: اصابة سيدة بجراح طفيفة اثر فقدانها السيطرة على مركبتها واصطدامها بجدار

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلًا عن مصادر طبية قولها ان بلاغًا وصل حول حادث طرق في شارع ابا حوشي في مدينة حيفا تخلله فقدان سيدة للسيطرة على مركبتها ما ادى الى اصطدامها بجدار بمحاذاة الشارع. وهرع الى المكان متطوعو ايحود هتسلاه الذين قدموا علاجات خفيفة للسيدة التي كانت قد تعرضت لجراح طفيفة دون الحاجة لنقلها الى المستشسفى.
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