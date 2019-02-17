وفاة سيدة كفرقرع بظروف تراجيدية غامضة والشرطة تحقق بالخلفية

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان سيدة من سكان كفرقرع لقيت حتفها اليوم بظروف تراجيدية غامضة اذ تم العثور عليها وقد فارقت ال حياة في منزلها. ويشار الى ان المرحومة من سكان ام الفحم ومتزوجة في كفرقرع ولديها 4 أبناء. هذا وهرعت الى المكان قوات من الشرطة الذين شرعوا بالتحقيق في ظروف الحادث وملابسات وقوعه.

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