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وفاة سيدة كفرقرع بظروف تراجيدية غامضة
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وادي عارة

وفاة سيدة كفرقرع بظروف تراجيدية غامضة والشرطة تحقق بالخلفية

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان سيدة من سكان كفرقرع لقيت حتفها اليوم بظروف تراجيدية غامضة اذ تم العثور عليها وقد فارقت الحياة في منزلها. ويشار الى ان المرحومة من سكان ام الفحم ومتزوجة في كفرقرع ولديها 4 أبناء.

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان سيدة من سكان كفرقرع لقيت حتفها اليوم بظروف تراجيدية غامضة اذ تم العثور عليها وقد فارقت ال حياة في منزلها. ويشار الى ان المرحومة من سكان ام الفحم ومتزوجة في كفرقرع ولديها 4 أبناء. هذا وهرعت الى المكان قوات من الشرطة الذين شرعوا بالتحقيق في ظروف الحادث وملابسات وقوعه.

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