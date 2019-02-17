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ممثلو الأحزاب العربية يجتمعون مع علي سلام بشأن المشتركة
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الناصرة والقضاء

انتهاء اجتماع ممثلي الاحزاب العربية مع علي سلّام: قريبون من إبقاء المشتركة

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان ممثلين عن الأحزاب العربية الأربعة من مركبات القائمة المشتركة يجتمعون في هذه الأثناء مع رئيس بلدية الناصرة علي سلّام في دار البلدية وذلك بدعوة من سلّام لبحث سبل التوصل الى اتفاق بشأن القائمة المشتركة

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اختتم بعد ظهر اليوم الإجتماع الذي جمع ممثلين عن الأحزاب العربية الأربعة من مركبات القائمة المشتركةمع رئيس بلدية الناصرة علي سلّام في دار البلدية وذلك بدعوة من سلّام لبحث سبل التوصل الى اتفاق بشأن القائمة المشتركة واعادة تشكيلها ورأب الصدع فيما بين مركباتها. وبحسب المعلومات فإن هذا الإجتماع جاء بعيد اللقاء الذي جمع رئيس بلدية الناصرة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبّاس امس في مقر الرئاسة في رام الله، بحيث طالب عبّاس رئيس بلدية الناصرة خلال الإجتماع بالعمل بشكل جادٍ على خوض انتخابات الكنيست العامة المقبلة في اطار المشتركة.

 وقال مراسل موقع العرب ان الحديث يدور حول اجتماع مغلق اذ تم منع ممثلي وسائل الإعلام من الدخول ومقابلة المتواجدين فيه. وذلك بطلب من جميع الأطراف بحسب ما تم ابلاغ المراسلين والصحافيين فيه.

وفور انتهاء الاجتماع قال النائب السابق واصل طه القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي في تعليق أولي:"الإجتماع كان ايجابيًا والأجواء جيدة، نأمل ان تستمر الامور بعد ذلك على هذا النحو، ونسعى الى ابقاء المشتركة".

أما منصور دهامشة فقال في ردٍ له على تساؤل الصحافيين عن سبب عدم حضور النائب ايمن عودة للإجتماع:"لا يوجد أي سبب لعدم حضوره". وكون حضوره له دلالة رمزية قال:"أبدًا، الهيئات هي من تتخذ القرارات وليس الأشخاص".

وقال منصور عبّاس:"نحن أقرب من أكثر من أي وقت مضى من التوصل الى تفاهمات وابقاء القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة".

وقالت مصادر لموقع العرب انه تم الإتفاق على عقد اجتماع رباعي آخر اليوم من اجل النقاش بالنقاط المطروحة.

 هذا ويشار الى انه من بين الشخصيات التي شاؤك في الإجتماع بالتأكيد كل من: النائب د. أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية للتغيير ود. منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية ود. إمطانس شحادة القيادي والمرشح الأول في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق واصل طه وعن الجبهة الديمقراطية يشارك كل من د. شكري عواودة ومنصور دهامشة وشخصيات أخرى.

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