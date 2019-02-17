اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة أخبار اخبار الكنيست وائل يونس: عاقدون العزم على خوض الانتخابات بشكل مستقل

أخبارNews & Politics

وائل يونس: عاقدون العزم على خوض الانتخابات بشكل مستقل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
13

حيفا
مطر خفيف
13

ام الفحم
مطر خفيف
15

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غيوم متفرقة
17

عكا
مطر خفيف
13

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
مطر خفيف
16

ايلات
سماء صافية
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

وائل يونس: العربية للتغيير عاقدة العزم على خوض الانتخابات مستقلة بشكل نهائي

وائل يونس: العربية للتغيير عاقدّة العزم على خوض الانتخابات مُستقله، ومن يريد الائتلاف معنا فالطريق مفتوحة، وسيأخذ كل حقه في تمثيل عادل

 قال وائل يونس المرشح ضمن القائمة العربية للتغيير في انتخابات الكنيست العامة المقبلة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب حول فرصة اعادة تشكيل القائمة المشتركة وائتلاف مركباتها الأربعة مجددًا خاصة وانه تبقى قليلة ومعدودة قبل ان يحسم الأمر نهائيًا:"ان العربية للتغيير عاقدّة العزم على خوض الانتخابات مُستقله، ومن يريد الائتلاف معنا فالطريق مفتوحة، وسيأخذ كل حقه في تمثيل عادل". واضاف وائل يونس:" ويعني ذلك ان العربيه للتغيير ستخوض الانتخابات لوحدها وهي القائمة الاقوى في الوسط العربي وستحصل على سبعة مقاعد ان شاء الله".

 

وحول البرايمرز الداخلية في العربية للتغيير وانتخابه ضمن مرشحي القائمة قال:"عندما تجري إنتخابات ديموقراطية، وانت شريك بها يجب تقبّل كل نتيجه لأن الحسم الديموقراطي هو المفتاح لاعطاء المرشحين حقهم!". وتابع بالقول:"من هذا المنبر المحترم أدعو جميع ابناء شعبنا للخروج والادلاء بأصواتهم للاحزاب العربية، لان ال مقاطع ة للانتخابات ستخدم اليمين المتطرّف الذي يسعى لمحو الاحزاب العربية من الكنيست". 
ودعا الاحزاب العربية ومؤيدها ان تكون معركة الانتخابات ودّية ونزيهة دون تضييع القوة والوقت على المشاحنات والنزاعات، التي من شأنها أن تضعف جميع الاطراف وتقلّل من نسبة المصوّتين".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
وائل يونس العربية للتغيير
مجهولون يطلقون النار على قطيع من الإبل في منطقة خشرم
عثر مواطنون على قطيع من الإبل والذي على ما يبدو تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة ام خشرم شمالي النقب. حيث لم تعرف خلفية وملابسات الحادث. وتعود ملكية القطيع لأحد المواطنين العرب البدو في المنطقة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab