وائل يونس: العربية للتغيير عاقدة العزم على خوض الانتخابات مستقلة بشكل نهائي

قال وائل يونس المرشح ضمن القائمة العربية للتغيير في انتخابات الكنيست العامة المقبلة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب حول فرصة اعادة تشكيل القائمة المشتركة وائتلاف مركباتها الأربعة مجددًا خاصة وانه تبقى قليلة ومعدودة قبل ان يحسم الأمر نهائيًا:"ان العربية للتغيير عاقدّة العزم على خوض الانتخابات مُستقله، ومن يريد الائتلاف معنا فالطريق مفتوحة، وسيأخذ كل حقه في تمثيل عادل". واضاف وائل يونس:" ويعني ذلك ان العربيه للتغيير ستخوض الانتخابات لوحدها وهي القائمة الاقوى في الوسط العربي وستحصل على سبعة مقاعد ان شاء الله".

وحول البرايمرز الداخلية في العربية للتغيير وانتخابه ضمن مرشحي القائمة قال:"عندما تجري إنتخابات ديموقراطية، وانت شريك بها يجب تقبّل كل نتيجه لأن الحسم الديموقراطي هو المفتاح لاعطاء المرشحين حقهم!". وتابع بالقول:"من هذا المنبر المحترم أدعو جميع ابناء شعبنا للخروج والادلاء بأصواتهم للاحزاب العربية، لان ال مقاطع ة للانتخابات ستخدم اليمين المتطرّف الذي يسعى لمحو الاحزاب العربية من الكنيست".

ودعا الاحزاب العربية ومؤيدها ان تكون معركة الانتخابات ودّية ونزيهة دون تضييع القوة والوقت على المشاحنات والنزاعات، التي من شأنها أن تضعف جميع الاطراف وتقلّل من نسبة المصوّتين".

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