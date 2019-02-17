سرق كلبين من ساحة منزل صاحبهما وقايضه على أحدهما مقابل 3000 شيكل: التحقيق مع مشتبه من الطيبة



تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغا بالأمس من قبل مواطن في منطقة الشارون حول سرقة كلبين من نوع هاسكي من ساحة منزله قبل يومين، وبعد أن نشر عبر الشبكات الاجتماعية عن سرقة الكلبين تلقّى مكالمة هاتفية من شاب (25 عامًا) من سكان الذي قال له بأحد احد الكبين معه وبأنه على استعداد لإعادته مقابل 3000 شيكل، وعند تلقي الشرطة البلاغ باشرت التحقيق في الملابسات، ويوم أمس قرر المشتكي والمتّصل (المشتبه) بالالتقاء من أجل أخذ الكلب في الطيبة، وهناك تمّ التعرّف على المشتبه ومعه الكلب المسروق، داهمت قوات الشرطة المكان وقامت باعتقال المشتبه للتحقيق وهو من سكان الطيبة ولاحقًا تمّ إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وتمّ ارجاع الكلب إلى مالكه" وفقًا للبيان.

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