إحالة عائلة مكونة من أب وأم و3 أطفال من تل السبع للتحقيق بشبهة سرقة محصول زراعي



تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "ألقى ضباط شرطة الحدود القبض على زوج وزوجة بتهمة سرقة محاصيل زراعية من كيبوتس نير يتسحاك، هذا ويشار الى ان ضابط لم يكن في وقت خدمته قد اتصل بمركز الشرطة لابلاغهم حول سيارة أثارت الشبهات هذا ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وقاموا بالقاء القبض على عائلة مكونة من زوج وزوجة وأطفالهم الثلاثة من سكان تل السبع، وقاموا بتفتيش السيارة، حيث عثروا على نحو 100 كيلو من محصول البطاطا التي يشتبه بأنّها مسروقة من الكيبوتس" إلى هنا نصّ البيان.

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