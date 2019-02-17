اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب النقب أخبار محاكم وجنائيات إحالة عائلة من تل السبع للتحقيق بشبهة السرقة

أخبارNews & Politics

إحالة عائلة من تل السبع للتحقيق بشبهة السرقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
14

حيفا
غيوم متفرقة
14

ام الفحم
غيوم متفرقة
16

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غيوم متفرقة
14

راس الناقورة
غيوم متفرقة
14

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
مطر خفيف
16

ايلات
سماء صافية
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
النقب

إحالة عائلة مكونة من أب وأم و3 أطفال من تل السبع للتحقيق بشبهة سرقة محصول زراعي

ألقى ضباط شرطة الحدود القبض على زوج وزوجة بتهمة سرقة محاصيل زراعية من كيبوتس نير يتسحاك، هذا ويشار الى ان ضابط لم يكن في وقت خدمته قد اتصل بمركز الشرطة لابلاغهم حول سيارة أثارت الشبهات


تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "ألقى ضباط شرطة الحدود القبض على زوج وزوجة بتهمة سرقة محاصيل زراعية من كيبوتس نير يتسحاك، هذا ويشار الى ان ضابط لم يكن في وقت خدمته قد اتصل بمركز الشرطة لابلاغهم حول سيارة أثارت الشبهات هذا ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وقاموا بالقاء القبض على عائلة مكونة من زوج وزوجة وأطفالهم الثلاثة من سكان تل السبع، وقاموا بتفتيش السيارة، حيث عثروا على نحو 100 كيلو من محصول البطاطا التي يشتبه بأنّها مسروقة من الكيبوتس" إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
تل السبع
ممثلو الأحزاب العربية يجتمعون مع علي سلام بشأن المشتركة
علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان ممثلين عن الأحزاب العربية الأربعة من مركبات القائمة المشتركة يجتمعون في هذه الأثناء مع رئيس بلدية الناصرة علي سلّام في دار البلدية وذلك بدعوة من سلّام لبحث سبل التوصل الى اتفاق بشأن القائمة المشتركة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab