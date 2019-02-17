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 لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك

مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة
عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة
صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.

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ألقى ضباط شرطة الحدود القبض على زوج وزوجة بتهمة سرقة محاصيل زراعية من كيبوتس نير يتسحاك، هذا ويشار الى ان ضابط لم يكن في وقت خدمته قد اتصل بمركز الشرطة لابلاغهم حول سيارة أثارت الشبهات

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