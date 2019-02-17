لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك
مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة
عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة
صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.
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