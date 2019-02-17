إحالة 3 فتيان من جلجولية للتحقيق بشبهة إلقاء زجاجات حارقة على مركز للشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّّه :"بالأمس تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة حول القاء زجاجات حارقة باتّجاه مركز الشرطة في جلجولية ، ما أسفر عن أضرار بالممتلكات هناك، أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان هناك ضبطوا مشتبها قاصرا (14 عامًا) وهو يرتدي قفازات وعليها وقود، وولاعتين، واستمرارا للتحقيقات تمّ ضبط مشتبهين آخرين (15 و17 عامًا) وتمّت إحالتهم للتحقيق في مركز الشرطة، وبعد جلسة المحكمة تمّ إطلاق سراح المشتبه (14 عامًا) بشروط مقيذدة بينها الحبس المنزلي، والمشتبهان الآخران سيمثلان أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- اطلاق نار على منزل في بلدة جلجولية دون وقوع اصابات
- فيديو: اتّهام شاب (36 عامًا) من جلجولية بالاعتداء على رجل بسبب موقف سيارة
- السجن 43 شهرًا لشاب من جلجولية بعد ادانته باجتياز الحدود مع سورية والانضمام لداعش
- تمديد حظر نشر في قضية مقتل أحمد سلامة في جلجولية
- اصابة ثلاثة شبّان من جلجولية بجراح متفاوتة جراء انقلاب مركبتهم على شارع رقم 6
- اعتقال 3 مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد بعد ضبط أسلحة ومخدرات
- إصدار أمر حظر نشر في جريمة قتل الشاب حذيفة حريري من جلجولية رميا بالرصاص قرب مجيدو
- مصرع حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بإصابته بحادثة اطلاق النار في مجيدو
- الشرطة تصدر أمر حظر نشر حول جريمة قتل أحمد سلامة من جلجولية