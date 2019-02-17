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إحالة 3 فتيان من جلجولية للتحقيق
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المثلث الشمالي

إحالة 3 فتيان من جلجولية للتحقيق بشبهة إلقاء زجاجات حارقة على مركز للشرطة

بالأمس تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة حول القاء زجاجات حارقة باتّجاه مركز الشرطة في جلجولية، ما أسفر عن أضرار بالممتلكات هناك

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّّه :"بالأمس تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة حول القاء زجاجات حارقة باتّجاه مركز الشرطة في جلجولية ، ما أسفر عن أضرار بالممتلكات هناك،  أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان هناك ضبطوا مشتبها قاصرا (14 عامًا) وهو يرتدي قفازات وعليها وقود، وولاعتين، واستمرارا للتحقيقات تمّ ضبط مشتبهين آخرين (15 و17 عامًا) وتمّت إحالتهم للتحقيق في مركز الشرطة، وبعد جلسة المحكمة تمّ إطلاق سراح المشتبه (14 عامًا) بشروط مقيذدة بينها الحبس المنزلي، والمشتبهان الآخران سيمثلان أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.

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