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إصابة عامل جراء سقوطه عن ارتفاع في العفولة
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قرى المرج

إصابة خطيرة لعامل (24 عاما) من جنين جراء سقوطه عن ارتفاع 7 أمتار بورشة بناء في العفولة

استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 10:18 حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء على شارع هدسيم في العفولة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الجلبوع بلاغًا قرابة الساعة 10:18 حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء على شارع هدسيم في العفولة، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقدي مالاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى هعيمك" وفقًا للبيان.

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في ورشة بناء في العفولة أصيب شاب (24 عامًا) من سكان جنين والذي عمل هنا، بجراح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع 7 أمتار، وأحيل للعلاج في مستشفى هعيمك، هذا وهرع أفراد الشرطة مع محققي حوادث العمل من وزارة العمل والرفاه، وباشروا التحقيق في الملابسات" وفقًا للبيان.

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