العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من النقب الذي فقدت آثاره قبل أيام

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان التجمعات البدوية في النقب وهو سالم ومعافى". يشار إلى أنّ اثار الفتى اختفت منذ يوم 14.02.2019 حيث ناشدت بعدها الشرطة المواطنين بالمساعدة للعثور عليه.
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