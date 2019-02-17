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أشدود: طعن جاره واختبأ في المطبخ

وصل بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي جاء فيه ما يلي: " في اشدود بعد الساعة الثالثة والنصف بقليل تلقى مركز الشرطة بلاغا حول شخص قام بطعن شخص اخر عدة مرات في شارع هراف كوك في المدينة".

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أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم
يستمر فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بحصد المزيد من الإعجابات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العربية والعالمية، ومنافسته على الاوسكار.

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