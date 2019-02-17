اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية نائب أردنية تتصدى لقانون تزويج الطفلات

أخبارNews & Politics

نائب أردنية تتصدى لقانون تزويج الطفلات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
12

حيفا
مطر خفيف
12

ام الفحم
مطر خفيف
15

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
مطر خفيف
12

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
غيوم متفرقة
17

ايلات
سماء صافية
20
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النائب في البرلمان الاردني وفاء بني مصطفى تتصدّى لقانون تزويج الطفلات

أشارت النائب الأردنية وفاء بني مصطفى أن رفع سن الزواج للفتيات إلى 16 سنة من شأنه أن يقلل هذه الأرقام

أشارت أحدث الاحصائيات الصادرة عن اليونسيف بأنّه: "في عام 2017 تمّ تزويج نحو 10500 فتاة في الأردن  قبل بلوغ السن القانوني وهو سن الـ18 وذلك بموافقة قاضي لأنّ القانون يجير تزويج الفتاة بعد بلوغها سن 15 عامًا". هذا وحول هذا الموضوع أشارت النائب الأردنية وفاء بني مصطفى أن رفع سن الزواج للفتيات إلى 16 سنة من شأنه أن يقلل هذه الأرقام. هذه ليست حالات استثنائية فالكثير من الفتيات الصغيرات يتم تزويجهن وهذا يحدث كثيرًا وبشكل يومي.
قالت وفاء بني مصطفى :"اذا لم تكن بالغا لتستطيع التصويت وقيادة ال سيارة فكيف يمكنك الزواج وفتح منزل وبناء اسرة؟!!" وأضافت " نحتاج الى تغيير الثقافة من خلال رفع رفع سن الزواج إلى 16 سنة، وقد تكون هذه الخطوة الاولى للوصول الى سن 18 بدون اي استثناءات".
هذا ويذكر أنّه في عام 2017 صوت البرلمان الاردني على إلغاء القانون الذي يعفي المغتصب من العقاب في حالة تزوج الضحية بعد حملة قادتها النائب وفاء بني مصطفى لأكثر من سنة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
تزويجالأردنقاصراتطفلات
ريال مدريد يسقط في فخ جيرونا 2-1
سقط ريال مدريد مجددًا في فخ الهزيمة وتخسر أمام جيرونا بنتيجة (2-1)، ظهر اليوم الأحد، ضمن الدوري الاسباني

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab