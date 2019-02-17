النائب في البرلمان الاردني وفاء بني مصطفى تتصدّى لقانون تزويج الطفلات

أشارت أحدث الاحصائيات الصادرة عن اليونسيف بأنّه: "في عام 2017 تمّ تزويج نحو 10500 فتاة في الأردن قبل بلوغ السن القانوني وهو سن الـ18 وذلك بموافقة قاضي لأنّ القانون يجير تزويج الفتاة بعد بلوغها سن 15 عامًا". هذا وحول هذا الموضوع أشارت النائب الأردنية وفاء بني مصطفى أن رفع سن الزواج للفتيات إلى 16 سنة من شأنه أن يقلل هذه الأرقام. هذه ليست حالات استثنائية فالكثير من الفتيات الصغيرات يتم تزويجهن وهذا يحدث كثيرًا وبشكل يومي.

قالت وفاء بني مصطفى :"اذا لم تكن بالغا لتستطيع التصويت وقيادة ال سيارة فكيف يمكنك الزواج وفتح منزل وبناء اسرة؟!!" وأضافت " نحتاج الى تغيير الثقافة من خلال رفع رفع سن الزواج إلى 16 سنة، وقد تكون هذه الخطوة الاولى للوصول الى سن 18 بدون اي استثناءات".

هذا ويذكر أنّه في عام 2017 صوت البرلمان الاردني على إلغاء القانون الذي يعفي المغتصب من العقاب في حالة تزوج الضحية بعد حملة قادتها النائب وفاء بني مصطفى لأكثر من سنة.

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