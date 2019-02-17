اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم

فنانين

أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
10

حيفا
غيوم متفرقة
10

ام الفحم
سماء صافية
12

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
غيوم متفرقة
10

راس الناقورة
غيوم متفرقة
10

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
سماء صافية
13
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم من داخل منزلها.. صورة

يستمر فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بحصد المزيد من الإعجابات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العربية والعالمية، ومنافسته على الاوسكار.

يستمر فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بحصد المزيد من الإعجابات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العربية والعالمية، ومنافسته على الاوسكار.


الصورة التي نشرتها أوبرا عبر حسابها

هذا وأعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عن مدى إعجابها بالفيلم، حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة تجمعها بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها خالد مزنر، خلال استضافتهما على الغداء في منزلها. وأعربت أوبرا وينفري عن سعادتها باستضافة نادين لبكي وزوجها في منزلها وقالت: "انظروا من هنا.. إنها المخرجة نادين لبكي وزوجها خالد"، ولفتت إلى أنها أحبت فيلم "كفر ناحوم" كثيرًا، مطالبة الجمهور بمشاهدته إذا أتيحت لهم الفرصة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشيد بها الإعلامية الأمريكية بـ"كفر ناحوم"، حيث نشرت قبل ذلك صورة من الفيلم وأكدت أنه يستحق ال مشاهدة ، وأنه يجعل المشاهد يفكر بالأطفال الذين يعيشون تفاصيل هذه القصة يوميًا، موجهة الشكر لفريق العمل

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كفرناحوم نادين لبكي
أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم
يستمر فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بحصد المزيد من الإعجابات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العربية والعالمية، ومنافسته على الاوسكار.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab