أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم من داخل منزلها.. صورة

يستمر فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بحصد المزيد من الإعجابات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العربية والعالمية، ومنافسته على الاوسكار.



الصورة التي نشرتها أوبرا عبر حسابها

هذا وأعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عن مدى إعجابها بالفيلم، حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة تجمعها بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها خالد مزنر، خلال استضافتهما على الغداء في منزلها. وأعربت أوبرا وينفري عن سعادتها باستضافة نادين لبكي وزوجها في منزلها وقالت: "انظروا من هنا.. إنها المخرجة نادين لبكي وزوجها خالد"، ولفتت إلى أنها أحبت فيلم "كفر ناحوم" كثيرًا، مطالبة الجمهور بمشاهدته إذا أتيحت لهم الفرصة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشيد بها الإعلامية الأمريكية بـ"كفر ناحوم"، حيث نشرت قبل ذلك صورة من الفيلم وأكدت أنه يستحق ال مشاهدة ، وأنه يجعل المشاهد يفكر بالأطفال الذين يعيشون تفاصيل هذه القصة يوميًا، موجهة الشكر لفريق العمل

إقرا ايضا في هذا السياق: