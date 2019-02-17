إلقاء قنبلتين باتجاه منزل مواطن (53 عامًا) من كفركنا وهرب المشتبهين

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "ألقيت من سيارة عابرة قنبلة هلع وقنبلة دخان، باتجاه منزل مواطن من كفركنا (53 عامًا)، دون وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، وجار التحقيق في أسباب هذه الحادثة، كذلك باشروا في البحث عن المشتبهين والبحث عن أدلة" وفقًا للبيان.

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