اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار محاكم وجنائيات إلقاء قنبلتين باتجاه منزل مواطن من كفركنا

أخبارNews & Politics

إلقاء قنبلتين باتجاه منزل مواطن من كفركنا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
عاصفة رعدية
9

حيفا
عاصفة رعدية
9

ام الفحم
عاصفة رعدية
11

القدس
سماء صافية
12

تل ابيب
سماء صافية
12

عكا
عاصفة رعدية
9

راس الناقورة
عاصفة رعدية
10

كفر قاسم
سماء صافية
12

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
سماء صافية
10
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

إلقاء قنبلتين باتجاه منزل مواطن (53 عامًا) من كفركنا وهرب المشتبهين

ألقيت من سيارة عابرة قنبلة هلع وقنبلة دخان، باتجاه منزل مواطن من كفركنا (53 عامًا)، دون وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "ألقيت من سيارة عابرة قنبلة هلع وقنبلة دخان، باتجاه منزل مواطن من كفركنا (53 عامًا)، دون وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، وجار التحقيق في أسباب هذه الحادثة، كذلك باشروا في البحث عن المشتبهين والبحث عن أدلة" وفقًا للبيان. 

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كفركنا
أشدود: طعن جاره واختبأ في المطبخ
في اشدود بعد الساعة الثالثة والنصف بقليل تلقى مركز الشرطة بلاغا حول شخص قام بطعن شخص اخر عدة مرات في شارع هراف كوك في المدينة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab