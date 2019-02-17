شبهات حول عملية طعن في القدس وإصابة شخص بجراح بالغة

وصل بيان من الناطق بلسان الشرطة: "حول حادثة طعن في جيلو في مدينة القدس اسفرت عن اصابة شخص في الاربعينات من عمره بإصابات بالغة تمت إحالة المصاب الى مستشفى شعاري تسيديك لتلقي العلاج. محققو الشرطة شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث، هذا الى جانب القيام بعمليات مس وتفتيش لرصد المشتبه الذي لاذ بالفرار من المكان. في هذه المرحلة يتم فحص شبهة خلفية جنائية لوقوع الحادث" إلى هنا نصّ البيان.
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