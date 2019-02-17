مصرع عامل عربي (23 عامًا) من النقب بحادث عمل في موديعين

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون بلاغًا قرابة الساعة 09:14 حول عامل أصيب جراء سقوطهعن السقالة في ورشة بناء في موديعين، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ولكن جميع المحاولات لانقاذ حياته باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان" وفقًا للبيان.

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة حول حادثة عمل في ورشة بناء في موديعين، هذا وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان وهو شاب (23 عامًا) من سكان التّجمعات البدوية في النثب، وباشر أفراد الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الحادثة" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: