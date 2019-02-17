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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

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أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
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حاله الطقس

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10
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق

الأحد : يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


صورة توضيحيّة

هذه الليلة يكون الجو غائم جزئي الى صاف وشديدة البرودة مع بقاء فرصة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 18/02/2019: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/02/19: يكون الجو غائما جزئيا ،ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها بقليل وتسقط باذن الله أمطار خفيفة متفرقة علي مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، الرياح جنوبية غربية الي غربية خفيفة الي معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2019/02/20 : يكون الجو غائم جزئي بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخرعلى درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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