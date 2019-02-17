رئيس مجلس ديرحنا قاسم سالم يشارك بيوم المئة في الإبتدائيةِ ج

شارك قاسم سالم رئيس المجلس المحلي في بلدة ديرحنا، بفعاليات يوم المئة في المدرسة الابتدائية ج. وقال:"على بيادر العلم التقينا وكان لنا ميعاد، نجني خيرات صروحنا في يوم حصاد، فكانت لنا السنابل ملأى، وكان لنا فيها مئة... ومئة حبة... تحية إجلالٍ وتقدير لإدارة المدرسة "ج" وكادر المربيين والمربيات لما يقومون به من جهد وعمل في ايصال رسالتهم بإعداد جيل صالح، سلاحهم العلم ووقودهم الأخلاق.. فأنتم تؤدّون رسالة الأنبياء، وأثركم باقٍ و مستمر في حياة الافراد والمجتمع فانتم النور الذي يضئ حياة الناس وينير لنا الطريق والمستقبل.. فلكم منا الشكر والتقدير في كل يوم من أيام العام؛ نعول عليكم الكثير، فبكم نصنع العقول ونحقق الرؤية، ونحصد الثمار دمتم ودام عطاءكم".
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