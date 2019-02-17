مدرب سان جيرمان: ليون يمكنه هزيمة برشلونة !

من المقرر أن يحل البرسا ضيفاً ثقيلاً على بارك أولمبيك ليون مساء الثلاثاء المقبل لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة

أعرب السيد توماس توخيل المدير الفني الألماني الكفء لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن وجهة نظره فيما يتعلق بموقعة ليون الفرنسي ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل البرسا ضيفاً ثقيلاً على بارك أولمبيك ليون مساء الثلاثاء المقبل لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.ويعتقد البعض أن المواجهة ستكون في المتناول بالنسبة للبلوجرانا، ولكن مدرب باريس والذي حقق نتيجة رائعة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي لحساب نفس الدور في التشامبيونزليج بالفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، منتصف الأسبوع الماضي، له رأي آخر، حيث يؤمن بأن ليون قادر على الإطاحة بالنادي الكتلوني من دوري الأبطال.

صاحب الـ 45 عاماً صرح خلال مؤتمر صحفي قائلاً “أعتقد أن ليون بإمكانه التغلب على برشلونة”.وأضاف “إنه فريق يستطيع اللعب على المستوى العالي. لديهم الجودة للفوز على برشلونة، هذا واضح تماماً”.يُذكر أن الفريق الباريسي تعرض لأول خسارة له في الدوري هذا الموسم في ملعب ليون بنتيجة 1-2.

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