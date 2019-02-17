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بيونتك يقود ميلان لفوز كبير على أتلانتا
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بيونتك يقود ميلان لفوز كبير على أتلانتا

حقق آي سي ميلان فوزاً كبيراً على مضيفه أتلانتا ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل ، في مباراة جمعتهما على أرضية ملعب أتلتي أزوري دي إيتاليا ، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

حقق آي سي ميلان فوزاً كبيراً على مضيفه أتلانتا ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل ، في مباراة جمعتهما على أرضية ملعب أتلتي أزوري دي إيتاليا ، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ورغم تقدم أتلانتا بالنتيجة في المباراة ، إلا أن الثنائي المتألق البولندي كريستوف بيونتك ، والتركي هاكان تشالهانوجلو منحا ميلان الفوز في اللقاء.وسجل ريمو فريولير هدف أتلانتا الوحيد في المباراة بعد مرور 33 دقيقة ، لكن كريستوف بيونتك عادل النتيجة للروسونيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وقلب ميلان الطاولة في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من هاكان تشالهانوجلو ، قبل أن يختم بيونتك الثلاثية بهدفه الثاني في الدقيقة 61.وبهذا الفوز عزز ميلان مركزه الرابع في جدول الترتيب ، وفي رصيده 41 نقطة ، بفارق نقطة عن الإنتر الثالث ، وأربع نقاط عن روما ولاتسيو الذان يحتلان المركزين الخامس والسادس ، قبل أن يخوض الثلاثة مباراة الجولة.وفي جهة أخرى تجمد رصيد أتلانتا عند النقطة 38 في المرتبة السابعة.

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