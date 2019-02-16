اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء وطعنة للمقاومة

أخبارNews & Politics

أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء وطعنة للمقاومة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
7

حيفا
مطر خفيف
13

ام الفحم
سماء صافية
10

القدس
سماء صافية
10

تل ابيب
سماء صافية
10

عكا
مطر خفيف
13

راس الناقورة
مطر خفيف
7

كفر قاسم
سماء صافية
10

قطاع غزة
غيوم متناثره
8

ايلات
غائم جزئ
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء وطعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه

وصف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة، التطبيع مع اسرائيل، بأنه طعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين.وقال ابو عبيدة في تغريدة له: "التطبيع خيانة لدماء الآلاف

وصف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "ابو عبيدة"، التطبيع مع اسرائيل، بأنه "طعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين".وقال ابو عبيدة في تغريدة له: "التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا، وسيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل".
ودعا ابو عبيدة، "الشرفاء في الأمة، للرد على التطبيع من خلال تبني استراتيجيات لدعم المقاومة ماديا وسياسيا وثقافيا".وقال: إن "المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل الأمة والقضية الفلسطينينة ومقدساتها".

كلمات دلالية
أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء وطعنة للمقاومة
وصف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة، التطبيع مع اسرائيل، بأنه طعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين.وقال ابو عبيدة في تغريدة له: "التطبيع خيانة لدماء الآلاف

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab