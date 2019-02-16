أبو عبيدة: التطبيع خيانة للشهداء وطعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه

وصف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "ابو عبيدة"، التطبيع مع اسرائيل، بأنه "طعنة في ظهر مقاومة الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، والذي يدافع منذ عشرات السنين عن عروبة وإسلامية فلسطين".وقال ابو عبيدة في تغريدة له: "التطبيع خيانة لدماء الآلاف من شهداء شعبنا وأمتنا، وسيلعن التاريخ كل من حاول إعطاء شرعية زائفة لكيان مغتصب دخيل".

ودعا ابو عبيدة، "الشرفاء في الأمة، للرد على التطبيع من خلال تبني استراتيجيات لدعم المقاومة ماديا وسياسيا وثقافيا".وقال: إن "المقاومة هي الكفيلة بإسقاط مشاريع التطبيع وتبعاتها الكارثية على مستقبل الأمة والقضية الفلسطينينة ومقدساتها".