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برشلونة يفلت من فخ بلد الوليد بانتصار ثمين
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برشلونة يفلت من فخ بلد الوليد بانتصار ثمين

تمكن نادي برشلونة الإسباني، من تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب ضيفه ريال بلد الوليد، بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

 

تمكن نادي برشلونة الإسباني، من تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب ضيفه ريال بلد الوليد، بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة، تراجع بلد الوليد للخلف من أجل إغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى شباك الحارس ماسيب، ليستحوذ برشلونة على الكرة لكن دون أن يتمكن لاعبوه من صناعة فرص حقيقية للتسجيل.
في الدقيقة 43، نجح جيرارد بيكيه في التمركز داخل مربع العمليات، لترتد إليه إحدى الكرات التي سددها ليونيل ميسي نحو مرمى الخصم، قبل أن ينجح المدافع الإسباني في الحصول على ركلة جزاء.

وترجم ليونيل ميسي ركلة الجزاء إلى هدف التقدم لصالح برشلونة، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، ليتنفس عشاق الفريق الكتالوني الصعداء، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به اللاعبون.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة تسجيل هدف الأمان والارتياح، لكن لاعبوه تفننوا في إهدار العديد من الفرص الحقيقية، على غرار لويس سواريز وجيروم بواتينج، وسط تألق لافت للبرشلوني السابق ماسيب.وحصل برشلونة على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 84، لكن ليونيل ميسي أهدرها هذه المرة، لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الكتالوني على بلد الوليد بهدف نظيف.

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