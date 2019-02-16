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محمود عباس يستقبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام
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الناصرة والقضاء

محمود عباس يستقبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام ويحثه على بذل الجهود لاعادة توحيد القائمة المشتركة

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس بلدية الناصرة علي سلام والوفد المرافق له ومنهم رجل الاعمال زياد العمري والمحامي احمد مصالحة.وهنأ الرئيس، سلام بفوزه مؤخرا بانتخابات الناصرة والتي تحظى بخصوصية كب

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 تشير المصادر ان ابو مازن وبحضور شخصيات قياديه فلسطينية دعا ابو ماهر من اجل بذل الجهود لاعادة القائمة المشتركة وتوحيد الصفوف والعمل على توحيد الاحزاب خلال ال انتخابات القادمة

استقبل الرئيس الفلسطيني  محمود عباس ، مساء  السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس بلدية الناصرة علي سلام والوفد المرافق له ومنهم رجل الاعمال  زياد العمري والمحامي احمد مصالحة.وهنأ الرئيس، سلام بفوزه مؤخرا بانتخابات الناصرة والتي تحظى بخصوصية كبيرة في العالم.وأكد الرئيس أهمية التواصل مع أبناء شعبنا في أراضي الـ48.
وتشير المصادر ان ابو مازن وبحضور شخصيات قياديه فلسطينية دعا ابو ماهر من اجل بذل الجهود لاعادة القائمة المشتركة وتوحيد الصفوف والعمل على توحيد الاحزاب خلال الانتخابات القادمة.
وعلم ايضا ان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، دعا رئيس البلدية علي سلام الى مواصلة طريقه التي سلكها في خدمة الجمهور العربي في البلاد عامةً وسكان مدينة الناصرة خاصةً . كما حثه على اكمال طريقه طريق السلام والمحبة والتآخي بين كل شعوب العالم.

وهذا لتاخر الساعة حال من طاقم كل العرب من التوجه للأطراف لإخذ تعقيبهم على ما جاء بالخبر.

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محمود عباس
محمود عباس يستقبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس بلدية الناصرة علي سلام والوفد المرافق له ومنهم رجل الاعمال زياد العمري والمحامي احمد مصالحة.وهنأ الرئيس، سلام بفوزه مؤخرا بانتخابات الناصرة والتي تحظى بخصوصية كب

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