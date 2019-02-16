مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح نادي مانشستر سيتي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب انتصاره على مضيفه نيوبورت، بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت.

وبعد شوط أول خالٍ من الأهداف، قص ليروي ساني شريط التسجيل لصالح السكاي بلوز في الدقيقة 51، ليكون الألماني قد سجل في المبارتين التي شارك فيهما هذا الموسم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.وفي الدقيقة 75، أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عبر الشاب فيل فودين، قبل أن يقلص أصحاب الدار الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 88 عبر بادريج أموند.

وبعدها بدقيقة واحدة، أضاف فيل فودين الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، قبل أن يختتم رياض محرز مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.وبهذا الهدف، يكون رياض محرز، قد ساهم في 20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع مثلها، مع العلم أنه شارك في 35 مواجهة في جميع البطولات.وبذلك يكون مانشستر سيتي هو رابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث انضم إلى كل من واتفورد، ميلوال وبرايتون.

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