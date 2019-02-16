اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

رياضة وشبابSports

مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
11

حيفا
مطر متوسط الغزارة
11

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
12

القدس
غائم جزئ
12

تل ابيب
غيوم متناثره
12

عكا
مطر متوسط الغزارة
11

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
11

كفر قاسم
غائم جزئ
12

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
غائم جزئ
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح نادي مانشستر سيتي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب انتصاره على مضيفه نيوبورت، بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت.

 

نجح نادي مانشستر سيتي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب انتصاره على مضيفه نيوبورت، بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت.

وبعد شوط أول خالٍ من الأهداف، قص ليروي ساني شريط التسجيل لصالح السكاي بلوز في الدقيقة 51، ليكون الألماني قد سجل في المبارتين التي شارك فيهما هذا الموسم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.وفي الدقيقة 75، أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عبر الشاب فيل فودين، قبل أن يقلص أصحاب الدار الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 88 عبر بادريج أموند.

وبعدها بدقيقة واحدة، أضاف فيل فودين الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، قبل أن يختتم رياض محرز مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.وبهذا الهدف، يكون رياض محرز، قد ساهم في 20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع مثلها، مع العلم أنه شارك في 35 مواجهة في جميع البطولات.وبذلك يكون مانشستر سيتي هو رابع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث انضم إلى كل من واتفورد، ميلوال وبرايتون.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مانشستر سيتي
محمود عباس يستقبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس بلدية الناصرة علي سلام والوفد المرافق له ومنهم رجل الاعمال زياد العمري والمحامي احمد مصالحة.وهنأ الرئيس، سلام بفوزه مؤخرا بانتخابات الناصرة والتي تحظى بخصوصية كب

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab