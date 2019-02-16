القدس: وفاة الشاب تامر عبيد متأثرا بجراحه بحادث انقلاب دراجة نارية

اعلن مساء السبت، عن وفاة الشاب تامر عاطف عبيد من حي العيساوية في مدينة القدس، متأثراً بجراحه البالغة جراء حادث طرق وقع قبل أسبوع حين كان يقود دراجته النارية. ورقد الشاب في المستشفى، حيث حاول الاطباء انقاذ حياته، لكن جدوى.

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