لأول مرة: مجلس التعليم العالي ينظم موضوع التعليم المحوسب (الرقمي) في التعليم العالي

لأول مرة يقوم مجلس التعليم العالي بقيادة وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت بإقرار نظام التعليم المحوسب في التعليم الاكاديمي في البلاد وبهذا تقوم إسرائيل بخطوة هامة في تنفيذ الثورة العالمية في مجال التعليم والتعلم الاكاديمي المحوسب.

ان التغييرات التكنولوجية تتيح الحصول على المعرفة بواسطة اليات محوسبة وليست من خلال التواجد في صف عادي مباشر فحسب، اذ ان الدورات الاكاديمية المحوسبة تشمل افضل المحاضرين في الجامعات والكليات في مجالات معرفة عديدة. يتم اعداد هذه الدورات المحوسبة على مستوى اكاديمي عالي جدا ويتيح للمحاضرين اليات محوسبة متعددة وامكانيات عديدة تحول التعلم لتجربة ممتعة من ناحية الطالب ومن ضمنها دمج أفلام وعروض تفاعلية واليات اتصال متطورة.

من الجدير بالذكر ان الدورات الاكاديمية المحوسبة تساهم في تقليص الفجوات في المجتمع في إسرائيل وتساهم في نشرالتعليم العالي بشكل أوسع. اذ ان الدورات المحوسبة من دون مقابل ومفتوحة ومتاحة في الشبكة للجميع ولهذا فأنها تتيح للمرشحين والمنضمين للتعليم العالي وللجمهور الواسع التذوق بشكل حر ومن دون مقابل من مجالات المعرفة المختلفة وتساعدهم على اتخاذ القرارات المتزنة واختيار المواد التي يريدون ان يتعلموها في مؤسسات التعليم العالي. بالإضافة لذلك، فأن توسيع استعمال الدورات المحوسبة يقوي ويعزز موقع التعليم العالي في إسرائيل على المستوى الدولي ويتيح توصيل المعرفة الاكاديمية من إسرائيل الى العالم.

حسب قرار مجلس التعليم العالي فأن بإمكان مؤسسات التعليم العالي دمج التعليم المحوسب بشكل ملموس في برامج التعليم الاكاديمي شرط الالتزام بالشروط التالية:

o على الدورات المحوسبة ان توازي بمستواها الاكاديمي الدورات في المسارات العادية.

o تستطيع المؤسسات التعليمية تعليم ثلث الدورات والمواد التي يتم تعلمها ضمن برنامج اللقب كدورات محوسبة من دون طلب الاذن لذلك مسبقا من مجلس التعليم العالي.

o في برنامج التعلم للقب الأول التي فيها ثلث المواد تدرس كدورات محوسبة فبالإمكان ان يتم تقسيم المواد المدرسة بشكل عادي على يومين في الأسبوع في المؤسسة التعليمية بدل ثلاثة أيام حسب البرنامج المتبع في حال يتم تعليم كل المواد بالمسار العادي وليس المحوسب.

رئيسة لجنة التخطيط والتمويل بروفسور يافة زلبرشتس تقول في هذا السياق : "ان ثورة التعليم المحوسب تلزم المؤسسات الاكاديمية بحتلنة طرق التعليم وملائمتها للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة. النظام الذي اقر في مجلس التعليم العالي للموضوع سيمكن مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية من توسيع مساحة استعمال التعليم المحوسب في المؤسسات وبهذا يتم تحسين متعة التعليم والتعلم وتوصيل التعليم العالي اكثر من السابق للبلدات في مناطق الضواحي. التعليم المحوسب سيتيح كذلك تعميق التعاون بين المؤسسات الاكاديمية في إسرائيل وكذلك مع المؤسسات الجيدة بالعالم وسيقوي اسم إسرائيل في المجتمع الدولي".

تطوير التعلم المحوسب هو مبادرة مشتركة لمجلس التعليم العالي وللجنة التخطيط والتمويل ولمنتدى " إسرائيل محوسبة" في وزارة المساواة الاجتماعية. يجري الحديث عن مسار بدأ قبل سنتين من خلال تأسيس لجنة المرافقة من قبل مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والتمويل للتعليم المحوسب. وقد تم نشر الإعلانات الأولى في المشروع لتمويل دورات اكاديمية محوسبة في مؤسسات التعليم العالي. وقد تم حتى الان المصادقة على 80 دورة محوسبة بتكلفة عشرات ملايين الشواقل. وقد بدأ تعليم جزء كبير من الدورات في المؤسسات المختلفة. تم في الفترة الأخيرة رفع هذه الدورات على موقع EDX العالمي ووكذلك للمنصة الإسرائيلية "كامبوس". هذا النظام للتعليم المحوسب اصبح معمولا به في هذه السنة التعليمية 2019.

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