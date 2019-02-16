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مصرع رجل واصابة اخرين بحادث طرق بمنطقة الرملة
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مصرع رجل واصابة اخرين بحادث طرق بمنطقة الرملة

لقي مساء السبت رجل مصرعه واصيب 4 اخرون بجراح متفاوتة في حادث طرق على شارع 44 بالقرب من لفيدا، في منطقة الرملة. وتم نقل المصابين الى المستشفى وباشرت الشرطة التحقيق.

 

لقي مساء السبت رجل مصرعه واصيب 4 اخرون بجراح متفاوتة في حادث طرق على شارع 44 بالقرب من لفيدا، في منطقة الرملة. وتم نقل المصابين الى المستشفى وباشرت الشرطة التحقيق.

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القدس: وفاة الشاب تامر عبيد متأثرا بجراحه بحادث
اعلن مساء السبت، عن وفاة الشاب تامر عاطف عبيد من حي العيساوية في مدينة القدس، متأثراً بجراحه البالغة جراء حادث طرق وقع قبل أسبوع حين كان يقود دراجته النارية. ورقد الشاب في المستشفى، حيث حاول الاطباء انقاذ حياته، لكن جدوى.

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