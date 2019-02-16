مصرع رجل واصابة اخرين بحادث طرق بمنطقة الرملة

لقي مساء السبت رجل مصرعه واصيب 4 اخرون بجراح متفاوتة في حادث طرق على شارع 44 بالقرب من لفيدا، في منطقة الرملة. وتم نقل المصابين الى المستشفى وباشرت الشرطة التحقيق.

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