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السلطات المحلية

تميم ياسين: طلابنا مبدعون متفوقون معاً
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المثلث الشمالي

تميم ياسين: طلابنا مبدعون متفوقون معاً من اول يوم الى آخر لحظة

قال رئيس مجلس زيمر المحلي تميم ياسين:"رافقنا صباح اليوم طلاب المدرستين الابتدائية، بيرالسكة والنبراس خلال تقديهم إمتحان الموهوبين".واضاف ياسين:"لاشك، لدينا جيل صاعد ذو قدرات فذة ما أحوجهم للتشجيع، وفي خطتنا كإدارة مجلس محلي ومن إيماننا ان

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قال رئيس مجلس زيمر المحلي تميم ياسين:"رافقنا صباح اليوم طلاب المدرستين الابتدائية، بيرالسكة والنبراس خلال تقديهم إمتحان الموهوبين".واضاف ياسين:"لاشك، لدينا جيل صاعد ذو قدرات فذة ما أحوجهم للتشجيع، وفي خطتنا كإدارة مجلس محلي ومن إيماننا ان العلم فخر الامم واساس تطورها وعظمتها، فعهد علينا أن نستثمر بالعلم لنجني ثمارًا على مدار سنوات قدمًا، فثمار العلم يجنيها المستقبل".

 

وتابع الرئيس:"سنرافق الطلاب بكافة المراحل، فالعام هو عامهم، عام الابناء وجودة البيئة فلهم منا الدعم بكافة اشكاله، سائلين الله أن يسدِّد خطاهم في دروب العلم والنجاح".وأكمل:" يجب أن نرى ثمار ونتاج عملهم مستقبلاً ليدعمون هذا البلد الطيّب والمجتمع".ووجه:"طلابنا الاعزاء نفختر بكم جميعاً، نؤمن بقدراتكم وبإمكانياتكم وما عليكم الا بذل الجهد الكافي والمثابرة، واعدكم سوف نستمر بدعمكم وتوجيهكم لتكونوا في مقدمه الركب العلمي والثقافي".

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