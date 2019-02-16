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كل العرب منبر العرب شعر ماذا دهاكم-مالك صلالحه – بيت جن

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ماذا دهاكم-مالك صلالحه – بيت جن
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ماذا دهاكم-مالك صلالحه – بيت جن

ماذا دهاكُم يا بشرْ قد بلَغ السيلُ الزُبى ما عند قُريشٍ خبرْ قد كنتم خيرَ أُمّةٍ

 ماذا دهاكم
ماذا دهاكُم يا بشرْ
قد بلَغ السيلُ الزُبى
ما عند قُريشٍ خبرْ
قد كنتم خيرَ أُمّةٍ
قد أُخْرِجت إلى البشرْ
ما بين البيدِ والحَضَرْ
أمسيتُم مثلَ قطعانٍ
تمشي على غيرِ هدى
تأكلُ لحمَ بعضِها
دون وازعٍ من ضميرْ
أفعالُها فِعْلَ التترْ
العالمُ وصل المريخْ
قبلُها قد غزا القمرْ
أنتم لا زلتم في الحُفَرْ
تركعونَ وتُصلّونْ
مهنتُكم فنُ الخُطَبْ
أصواتُكم لا تُرفعُ
إلا في وقتِ الاذانِ
والأدعيةِ في السَّحَرْ
أفواهُكم لا تُفتَحُ
إلا للأكلِ والشُرْبِ
تعبدُون تسجدُونَ
لصورَةٍ ثم حجرْ
تُعللّون نفسكمْ
إن هذا فِعْلُ القدَرْ
عنترة ُعنكم رحلْ
باع السيفَ والفرسَ
المتنبي إنتحرْ
مُفضّلاً عَتْمَ القبِرْ
مالك صلالحه – بيت جن- شباط 2019

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القدس: وفاة الشاب تامر عبيد متأثرا بجراحه بحادث
اعلن مساء السبت، عن وفاة الشاب تامر عاطف عبيد من حي العيساوية في مدينة القدس، متأثراً بجراحه البالغة جراء حادث طرق وقع قبل أسبوع حين كان يقود دراجته النارية. ورقد الشاب في المستشفى، حيث حاول الاطباء انقاذ حياته، لكن جدوى.

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