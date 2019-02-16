آمال أبناء سخنين بالبقاء تتضاءل بعد خسارته أمام نادي أشدود 1-2

تتضاءل آمال فريق اتحاد أبناء سخنين بالبقاء في دوري الأضواء، وذلك بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق النادي الرياضي أشدود بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد أشدود، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة العليا.
وما زال الفريق السخنيني متذيلا للائحة برصيد 17 نقطة فقط، ومتأخرا بثماني نقاط عن مرتبة البقاء وله مباراة أكثر. وأحرز المهاجم شلومي أزولاي هدف السبق للسخنينيين في الدقيقة الأربعين من ركلة جزاء 11م بعد عرقلة على زميله محمد كليبات، وسط شوط أول ممتاز لتلامذة المدرب جورجي دراسيليا. وتغير الحال في الشوط الثاني، اذ انتقلت الأفضلية للمحليين، فأدرك قلب الدفاع النصراوي عبيدة خطاب هدف التعادل برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة والأربعين في شباك فريقه السابق، حيث انتقل قبل أسبوعين من سخنين الى أشدود.
وفي الدقيقة السبعين سجل رومان هيفران هدف الفوز لأشدود، مستغلا خروجا خاطئا للحارس محمود قنديل، علما أن قنديل أنقذ مرماه قبل ذلك من عدة أهداف محققة.
ويحسّن نادي أشدود آماله بالبقاء، بينما أصبح السخنينيون في ورطة أكبر، ودخلوا في دوامة من الصعب أن يخرجوا منها بسلام.
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