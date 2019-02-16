إصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار قرب صفورية

اصيب مساء السبت شاب (24 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار قرب مفرق صفورية. وعملت طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء على نقل المصاب الى مستشفى الايطالي في الناصرة لتلقي العلاج.

إقرا ايضا في هذا السياق: