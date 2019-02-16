العثور على جثة مواطن من الطور بالقدس داخل شقة سكنية برام الله

فتحت الشرطة والنيابة العامة اليوم السبت تحقيقًا في ملابسات وفاة المواطن نضال نصري نصر الدين (46 عامًا) بعد العثور عليه متوفيًا داخل شقته في حي "أم الشرايط" بمدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغًا حول وجود جثة لأحد المواطنين داخل منزله الكائن في حي "أم الشرايط"، حيث توجهت على الفور قوة من الشرطة والمباحث العامة برفقة وكيل النيابة العامة إلى المكان للوقوف على تفاصيل الوفاة".وأوضح العقيد ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وتحويله الى معهد الطب العدلي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي.

وافاد المتحدث باسم شرطة اسرائيل:" انه تم تلقي بلاغ عن العثور على جثة مواطن من حي الطور بالقدس، داخل شقة سكنية في رام الله. وتم فتح تحقيق في الاسباب وعلى ما يبدو لم يظهر اي شبهات جنائية".