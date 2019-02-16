أتلتيكو مدريد يقفز لوصافة الليجا مؤقتاً بفوز صعب على رايو فايكانو

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً بهدف لصفر على مضيفه رايو فايكانو في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 24 من الدوري الإسباني.ومنح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف النقاط الثلاثة لأتلتيكو مدريد. وانتظر الروخي بلانكوس حتى الدقيقة 74 ليوقع على هدف الفوز، عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان من تسديدة من داخل منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعدما لمست أحد مدافعي الروخي بلانكوس.

وجاء الهدف من صناعة نجم أتلتيكو مدريد الجديد ألفاروا موراتا، الذي دخل في تحدي بدني مع مدافع سيلتا فيجو قبل السيطرة على الكرة وتمريرها على طبق من ذهب لزميله أنطوان جريزمان.ويعتبر سيلتا فيجو ضحية مفضلة لأنطوان جريزمان، حيث سجل في كل من آخر ست مباريات له ضد رايو فايكانو في جميع المسابقات، برصيد 8 أهداف.وبهذا الفوز قفز الروخي بلانكوس لوصافة الليجا برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، والذي سيستقبل بلد الوليد عن نفس الجولة، فيما ابتعد أتلتيكو عن ريال مدريد الثالث بفارق نقطتين، والذي سيلعب بدوره على أرضه ضد جيرونا.

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