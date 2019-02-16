طوبا: اعتقال اب واثنين من ابنائه بشبهة احراق سيارة واطلاق نار على منزل

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" تم الليلة الماضية، احراق سيارة واطلاق نار على منزل في بلدة طوبا، وقامت قوات الشرطة التي وصلت الى المكان بالتحقيق واعتقال 3 مشتبهين (اب واثنين من ابنائه) بشبهة ضلوعلهم في الحادث. وسيتم تحويلهم الى المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم".
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