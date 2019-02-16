طمرة: اعتقال مشتبه (28 عاما) باطلاق النار على محل تجاري

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" انه تم الليلة الماضية، اطلاق النار على محل تجاري في مدينة طمرة، مما اسفر عن اضرار دون اصابات. وتم اعتقال مشتبه (28 عاما) وسيتم النظر في تمديد اعتقاله ".

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