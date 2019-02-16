اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شفاعمرو والقضاء السلطات المحلية اخبار المجالس رئيس مجلس كفرمندا مؤنس عبد الحليم يشارك في فعاليات

السلطات المحلية

رئيس مجلس كفرمندا مؤنس عبد الحليم يشارك في فعاليات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
11

حيفا
غيوم متفرقة
11

ام الفحم
غيوم متفرقة
13

القدس
غيوم متفرقة
14

تل ابيب
غيوم متناثره
14

عكا
غيوم متفرقة
11

راس الناقورة
غيوم متفرقة
11

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
غائم جزئ
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
شفاعمرو والقضاء

رئيس مجلس كفرمندا مؤنس عبد الحليم يشارك في فعاليات المكتبة

ضمن فعاليات المكتبة العامة في كفر مندا لتشجيع القراءة وحب الكتاب قام السيد إبراهيم ضراغمة مدير المكتبة العامة بدعوة طلاب صفوف الثوالث في القرية للحضور الى المكتبة للاستماع لشرح عن المكتبة وعن ساعات استقبال الجمهور والانتساب واستعارة وارجا

 

ضمن فعاليات المكتبة العامة في كفر مندا لتشجيع القراءة وحب الكتاب قام السيد إبراهيم ضراغمة مدير المكتبة العامة بدعوة طلاب صفوف الثوالث في القرية للحضور الى المكتبة للاستماع لشرح عن المكتبة وعن ساعات استقبال الجمهور والانتساب واستعارة وارجاع الكتب والقصص للمكتبة .

احتضنت المكتبة الطلاب للاستماع لساعة سرد قصة ومسرح دمى والقصة بعنوان " الاميرة والقمر " التي روتها الفنانة انتصار أيوب والقصة تسلط على طلبات الأبناء المتكررة والصعبة من الإباء وصعوبة تلبيتها وكيفية اقناعهم ببدائل رمزية.وقد شارك رئيس المجلس السيد مؤنس طه عبد الحليم الفعاليات ورحب بالحضور وشكر مدير المكتبة السيد ابراهيم ضراغمة على هذه الفعاليات التي تعزز حب القراءة ونشر الثقافة بالقرية.وفي نهاية الفعاليات ظهر على الطلاب الفرح والسرور وشكروا مدير المكتبة على هذه الفعاليات.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كفرمندا
آمال أبناء سخنين بالبقاء تتضاءل بعد خسارته
تتضاءل آمال فريق اتحاد أبناء سخنين بالبقاء في دوري الأضواء، وذلك بعد خسارته في مباراته الخارجية أمام فريق النادي الرياضي أشدود بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد أشدود، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة العليا.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
محمود الريماوي
إيران والعرب../ بقلم: محمود الريماوي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
روسيا والمصالحة الفلسطينية/ محمد الكيلاني
رامي زيدان
بين الخلاف والاختلاف/ رامي زيدان
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab