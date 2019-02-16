القدس: سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء وإحالته للعلاج

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 17:21 بلاغا حول سقوط عامل (39 عاما) عن ارتفاع في ورشة بناء بشارع وادي الحمص في القدس، قدّم طاقم الاسعاف العلاج له، وتمّت إحالته لتلقي العلاج في مستشفى هداسا وهو بحالة متوسطة"، إلى هنا نص البيان.
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