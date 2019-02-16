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مصرع فتى (9 سنوات) إثر تعرضه للدهس قرب دير شرف
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الضفة الغربية

مصرع فتى (9 سنوات) إثر تعرضه للدهس قرب دير شرف في الضفة الغربية

تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 18:07 حول إصابة فتى فلسطينيّ (9 أعوام) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 57 قرب مفترق الحمرة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 18:07 حول إصابة فتى فلسطينيّ (9 أعوام) إثر تعرّضه للدّهس على شارع 57 قرب مفترق حمرة ودير شرف. قدّم طاقم الاسعاف التابع للمؤسسة العلاج للفتى، بالإضافة إلى عمليات إعادة الإنعاش، تفاصيل أُخرى بوقت لاحق"، إلى هنا نصّ البيان.

 وفي بيان لاحق، أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "أجرى طاقم الاسعاف عمليات الانعاش للفتى، لكنه قد فارق ال حياة ، وبهذا أعلنه عن وفاته"، وفقا للبيان.

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