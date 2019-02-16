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وادي عارة: حادث طرق يسفر عن اصابة شخص
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وادي عارة

وادي عارة: حادث طرق يسفر عن اصابة شخص

وقع حادث طرق بين سيارتين على شارع 65، بين مفرق كفرقرع ومفرق عيرون، وهرعت الطواقم الطبية التابعة لاسعاف متسيل حييم كفرقرع


صورة من مكان الحادث

وقع حادث طرق بين سيارتين على شارع 65، بين مفرق كفرقرع ومفرق عيرون، وهرعت الطواقم الطبية التابعة لاسعاف متسيل حييم كفرقرع ووادي عارة لتقديم العلاج للمصابين.

هذا، وبحسب مصادر طبية، أسفر عن الحادث عن اصابة شخص ووصفت اصابته بالطفيفة ونقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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