عائلة سكافي في بيت حنينا تفقد رضيعها بعد مصرع طفليهما قبل عام جراء حريق بالمنزل



الطفل الرضيع جود عمر سكافي

تسود في حي بيت حنينا بالقدس اجواء من الحزن والألم، وذلك بعد أن فقدت اليوم عائلة عمر سكافي طفلها الرضيع جود الذي خرج الى الدنيا بعد عام من مصرع شقيقيه جود (3 سنوات) وناديا (4 سنوات) جراء اصابتهما بحروق شديدة خلال اشتعال النيران بمنزلهما قبل عام.

الوالدان رزقا بالطفل الرضيع قبل اشهر قليلة، واطلقوا عليه اسم جود على اسم شقيقه ضحية الحريق، واليوم صباحا نقل الرضيع الى المستشفى وهو بحالة خطيرة، وهناك اقر الطاقم الطبي وفاته، حيث تبين بأن الحديث يدور عن موت سريري.



الشّقيقان جود وناديا

وجاء في بيان العائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.

انتقل الى رحمه الله تعالى الطفل الرضيع جود عمر سكافي يوم السبت 16/2/2019وسيقام بيت عزاء ليوم واحد في منزل في بيت حنينا - واد الدم".

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