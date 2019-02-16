فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك بمباراة ودية في شفاعمرو

اشترك فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت بقيادة المدرب نعمة صفوري بمباراة ودية بمدينة شفاعمرو ، واشترك عدد من لاعبي الفريق بهذه المباراة بدعوة من مدرب الفريق الشفاعمري اسلام يوسفين، بأجواء حماسية وأخوية بين الفرق المشتركة من جميع انحاء البلاد ، وأحرز الفريق على عدد كبير من المراتب الأولى والثانية.



وفي حديث لنا مع مدرب الفريق قال بأننا نطمح للوصول الى القاب اوروبية وعالمية بإذن الله ، وبهذه المناسبة نشكر كل من دعم الفريق ماديا ومعنويا واخص بالذكر مدير متناس الكرميم رائد رزق وكل من كان له يد بانجاح هذا الفريق.



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