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كل العرب الناصرة والقضاء رياضة وشباب رياضة محلية فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك بمباراة ودية

رياضة وشبابSports

فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك بمباراة ودية
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الناصرة والقضاء

فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت يشارك بمباراة ودية في شفاعمرو

اشترك فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت بقيادة المدرب نعمة صفوري بمباراة ودية بمدينة شفاعمرو، واشترك عدد من لاعبي الفريق بهذه المباراة بدعوة من مدرب الفريق الشفاعمري اسلام يوسفين، بأجواء حماسية وأخوية بين الفرق المشتركة من جميع انحاء الب

 

اشترك فريق كيك بوكس الكرميم نتسيرت عيليت بقيادة المدرب نعمة صفوري بمباراة ودية بمدينة شفاعمرو ، واشترك عدد من لاعبي الفريق بهذه المباراة بدعوة من مدرب الفريق الشفاعمري اسلام يوسفين، بأجواء حماسية وأخوية بين الفرق المشتركة من جميع انحاء البلاد ، وأحرز الفريق على عدد كبير من المراتب الأولى والثانية.


وفي حديث لنا مع مدرب الفريق قال بأننا نطمح للوصول الى القاب اوروبية وعالمية بإذن الله ، وبهذه المناسبة نشكر كل من دعم الفريق ماديا ومعنويا واخص بالذكر مدير متناس الكرميم رائد رزق وكل من كان له يد بانجاح هذا الفريق.

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نتسيرت عيليت
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